Prefeitura oferece curso gratuito de Polimento Automotivo em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande irá realizar nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro o curso de Polimento Automotivo, promovido pela Norton na Estrada, centro de treinamento automotivo móvel da empresa Norton.

O curso acontece no próximo dia 30 (quinta-feira), das 13h às 15h (Turma 1) e no dia 1º de dezembro, das 13h às 15h (turma 2). As aulas acontecerão na BRD Distribuidora, localizada na avenida Manoel da Costa Lima, nº 318 – Vila Ipiranga. São disponibilizadas apenas 20 vagas, por turma. A idade é acima de 18 anos para participar do curso.

Os interessados podem garantir a inscrição pelo link: https://sejuvcg-norton-na-estrada.cheetah.builderall.com/

Mais Informações: 3314-3577

Horário

Data: 30/11 (Quinta-Feira)

Horário: das 13:00 às 15:00

Turno: Vespertino

Carga Horária: 02/Horas

Data: 01/12 (Sexta-Feira)

Horário: das 13:00 às 15:00

Turno: Vespertino

Carga Horária: 02/Horas

