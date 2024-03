Projetos que trarÃ£o mais empregos para a Capital sÃ£o levados para a CÃ¢mara

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) se reuniu para votar dois projetos que trarão mais empregos e desenvolvimento para Campo Grande.

Um dos projetos aprovados é da empresa de indústria têxtil Kabriolli, sediada no Polo Empresarial Oeste, que atende grandes marcas como C&A e Marisa. O outro é da empresa Marinello, que atua no setor varejista, o que mais emprega em Campo Grande.

Os projetos seguem para análise da Câmara Municipal, com a expectativa de que 148 vagas sejam mantidas e dez sejam abertas na Capital, tanto no setor industrial, como no comércio varejista.

Os investimentos aprovados representam um significativo investimento no recurso da economia e vai movimentar o conjunto da atividade industrial, que foi responsável pela abertura de 5.392 postos formais de trabalho em todo o Mato Grosso do Sul, em 2023. E 964 somente em Campo Grande.

Segundo dados do Boletim Econômico, publicado pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), nos últimos 12 meses, contabilizados até fevereiro de 2024, foram gerados na Capital 7.778 novos postos de trabalho formais. Com isso, o estoque de empregos com carteira assinada atingiu 243.858 trabalhadores, sendo 81,24% deles concentrados no setor de serviços.

Para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a cada nova reunião do Codecon há melhores expectativas de investimentos e crescimento para a Capital. “O objetivo da administração municipal é de transformação e desenvolvimento econômico da cidade”, finaliza.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também