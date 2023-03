Rede de atacadistas oferta 150 vagas de emprego sem experiÃªncia

Rede de mercados atacadistas, abriu nesta quarta-feira (22), 150 vagas de empregos para lojas de Campo Grande, sem a necessidade de experiência profissional. As ocupações são para as unidades do Comper e Fort Atacadista.

A seleção de novos colaboradores acontece a partir de hoje e vai até o dia 24 de março, na Associação de Moradores do Nova Lima, localizado na Rua Jerônimo de Albuquerque, nº 1522. As contratações são imediatas.

Os interessados devem comparecer na Associação das 8h às 15h, munidos dos documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Benefícios- Entre os benefícios empregatícios estão: seguro de vida, assistência odontológica, alimentação na empresa (café da manhã, almoço/jantar), kit maternidade, suporte social (assistência social, jurídica, financeira, psicológica e previdenciária) aos funcionários e grupo familiar, crédito consignado após 1 ano de empresa e o Vuon Card (cartão de crédito com desconto em compras no Fort Atacadista e no Supermercado Comper). Algumas funções também remuneram por produtividade.

Confira os cargos- Auxiliar de perecíveis (açougue, rotisseria e padaria);

Auxiliar de prevenção;

Carga e descarga de mercadorias;

Operador de caixa;

Repositor de mercadorias;

Repositor de mercadorias (madrugada e fechamento de loja).

