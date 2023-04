Semana começa com 3.352 vagas de trabalho em MS

Entre as oportunidades ofertada pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul nestasegunda-feira (23), há vagas na área de construção civil, vendas, estágio, auxiliar, serviços gerais e segurança.

As vagas são nos municípios de Campo Grande (1.432), Amambai (63), Aparecida do Taboado (64), Aquidauana (39), Bataguassu (20), Batayporã (109), Caarapó (22), Cassilândia (200), Chapadão do Sul (47), Corumbá (46), Costa Rica (77), Coxim (59), Dourados (316), Guia Lopes da Laguna (34), Iguatemi (49), Itaquiraí (42), Ivinhema (18), Maracaju (169), Miranda (44), Naviraí (130), Nova Alvorada do Sul (51)



Há vagas ainda em Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

A Funtrab disponibiliza o App “MS CONTRATA+ para Trabalhadores” para agendamento de atendimento. Depois o candidato deve ir à Casa do trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande, a Funtrab fica na Rua 13 de maio, n º 2.773.

