Semana começa com mais de 4 mil vagas de empregos em 35 cidades

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul disponibiliza 4.324 mil vagas de emprego para o estado nesta segunda-feira (27). Os destaques são para os municípios de Campo Grande (1.579), Cassilândia (436), Chapadão do Sul (325), Bataguassu (322), Dourados (262), Batayporã (145), Três Lagoas (130), e Sidrolândia (119).

Rio Brilhante, Maracaju, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo, Amambaí, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, São Gabriel do Oeste, Guia Lopes da Laguna, Mundo Novo, El Dorado, Coxim, Sonora, Iguatemi, Ivinhema e Rio Verde

Os interessados também podem consultar os locais de atendimento e cada cidade através do portal Funtrab.ms.gov.br .

As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Os interessados podem comparecer nas agências da Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande a unidade fica à Rua 13 de maio, 2773, atendendo de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

