Semana inicia com 4,6 mil vagas de emprego em MS

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) inicia a semana com 4,6 mil vagas em diferentes funções para todo Mato Grosso do Sul. As opções são para a área de serviços, comércio, construção civil, setor industrial, entre outros.

Desse total, 1.216 vagas de empregos são para Campo Grande, entre elas 106 para auxiliar de limpeza, 77 para servente de limpeza, 65 para quem deseja trabalhar como vendedor interno, 64 na área de auxiliar de produção, 27 atendentes de lanchonete, assim como operador de caixa (27), pedreiro (40), auxiliar de cozinha (21) e outras opções.

Já para Dourados são 72 vagas disponíveis, com opções de motorista de ônibus (8), auxiliar administrativo (5), cortador de lenha (3), pedreiro (2), operador de empilhadeira (2), soldador (2), trabalhador da cultura de maçã (4), vendedor interno (3), assim como mais alternativas em diferentes segmentos.

Quem se interessar por uma das vagas da Funtrab pode encontrar as opções pelo aplicativo "MS Contrata + para Trabalhadores", para já agendar sua entrevista, ou ir presencialmente às unidades da Fundação mais perto da sua residência. Confira a lista completa de vagas aqui.

