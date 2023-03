Semed convoca 80 merendeiros em processo seletivo na Capital

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), convocou nesta quarta-feira (15), 80 merendeiros aprovados em processo seletivo. Os selecionados devem comparecer no prédio da Semed no dia 21 de março, às 13h30.

Conforme publicado no Diogrande, as vagas são temporárias de excepcional interesse público, para substituir 'buracos' e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Todos convocados devem comparecer na Semed, na próxima terça-feira (21), para orientações, documentações, preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. Para conferir a convocação, clique aqui e verifique a partir da página 2.

O endereço da Semed fica na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Deixe seu Comentário

Leia Também