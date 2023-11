Senar abre inscrições para o novo curso Técnico em Agricultura

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar) realiza um processo seletivo do curso Técnico em Agricultura, que será ofertado no polo do Sindicato Rural de Campo Grande- SRCG.

Será a primeira vez que as instituições oferecem essa capacitação, ofertando 20 vagas, totalmente gratuitas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de janeiro de 2024, através do link: https://bit.ly/3QTUP3Y. São dois anos de capacitação, com 70% da carga horária a distância e 30% presencial. O curso é composto por aulas e avaliações a distância e presenciais, obrigatórias para aprovação.

Após o curso Técnico em Agricultura, o profissional terá competências necessárias para o planejamento, execução e controle do processo de produção e mecanização agrícola, com foco na sustentabilidade do agronegócio.

“O Sindicato Rural tem uma premissa muito forte para educação. Atualmente são mais de 170 alunos nos cursos técnicos em agronegócio, zootecnia e florestas. E agora vamos receber pela primeira vez, uma turma de técnico em agricultura. Este é um passo significativo para o setor, que continua comprometido em fornecer oportunidades educacionais de qualidade para aqueles que buscam avançar em suas carreiras no setor, ou para aqueles que não são do agro, mas gostariam de entrar pro setor. O curso é ministrado por profissionais experientes e qualificados, os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos sólidos em áreas como manejo de culturas, gestão agrícola, tecnologias agrícolas inovadoras e muito mais”, explica o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

