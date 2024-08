Setor industrial abriu mais de 5,2 mil novas vagas de emprego no Estado

O conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de 128 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul no mês de junho.

Conforme o resultado do levantamento do Observatório da Indústria, da Fiems, foram 7.982 contratações e 7.854 demissões. Já no acumulado de janeiro a junho, são 5.257 vagas abertas pela indústria, resultante de 53.291 contratações e 48.034 demissões, alcançando uma participação de 25% do total de vagas abertas no Estado no período indicado.

As atividades industriais que mais abriram vagas no mês de junho foram: Fabricação de produtos de carne (+156); Fabricação de álcool (+121); Abate de bovinos (+121); Obras de alvenaria (+94); Serviços especializados para construção (+67); e Fabricação de açúcar (+62).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a junho foram: Fabricação de álcool (+1.095); Abate de bovinos (+901); Obras de alvenaria (+335); Fabricação de açúcar (+305); Serviços especializados para construção (+279); Abate de aves (+277); Construção de edifícios (+266); Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (+231); Construção de rodovias e ferrovias (+215); Fabricação de produtos de carne (+203); Abate de suínos (+194); e Extração de minério de ferro (+184).

Entre os municípios que mais contrataram, Campo Grande aparece na frente com saldo de positivo de mais de 2.296 vagas, seguido de Dourados, com mais de 657 oportunidades, e Três Lagoas com mais de 480. Nova Alvorada do Sul é a última da lista com mais de 412 ofertas.

Por outro lado, em outros 23 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, proporcionando o fechamento de 2.393 vagas, com Ribas do Rio Pardo liderando o ranking com menos de 1.799 vagas.

