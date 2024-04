Só mulheres: Energisa oferece curso gratuito de Eletricistas de Redes de Distribuição

Bora, mulherada! A Energisa Mato Grosso do Sul vai oferecer um curso de formação de Eletricistas de Redes de Distribuição para mulheres, em parceria com o Senai, totalmente gratuito. A inscrição pode ser feita até o dia 1º de maio, no Portal de Carreiras. As vagas são limitadas.

De acordo com a concessionária de energia elétrica do Estado, o curso será ministrado no período noturno com previsão de início já neste semestre.

Mais informações e para tirar dúvidas sobre o curso, o time da Energisa estará no estande da Fiems na 84ª Expogrande, nesta sexta-feira (12). Não perca a oportunidade!

