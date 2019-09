TIM abre vagas para jovem aprendiz na capital

A TIM para o primeiro emprego como jovem aprendiz em Campo Grande. Os candidatos precisam ter idade a partir de 16 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não possuir carteira assinada.

A carga horária do programa é de 4 horas de trabalho, no turno da manhã, de segunda a sexta-feira, e as atividades a serem exercidas incluem rotinas administrativas e comerciais. Além da bolsa auxílio, os contratados receberão benefícios como vale alimentação/refeição, plano de saúde e odontológico e vale transporte.

Os interessados podem se inscrever até o dia 04 de outubro. Clique neste link e vá ao site para efetuar a inscrição.

