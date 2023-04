Usina abre mais de 100 vagas de emprego em MS; confira

O grupo Cerradinho Bio, responsável pela construção da usina de etanol Neomille em Maracaju, localizada a cerca de 159 km de Campo Grande, começou a contratar e está ofertando mais de 100 vagas de trabalho no local.

A contratação será feita pela Employer Recursos Humanos, empresa da Capital. São diversas posições em aberto, para início imediato, e com chance de crescimento, conforme analisou a gerente Ana Lia Coletto.

Atualmente, podem participar da seleção moradores do município (Maracaju) e das cidades vizinhas. Os interessados devem cadastrar o currículo no site do Banco Nacional de Empregos e agendar as entrevistas por meio de telefone ou WhatsApp no número (67) 99820-9629.

Confira a lista de vagas e requisitos:

- Assistente fiscal – Ensino Técnico em Administração, Contabilidade ou afins; Excel intermediário

- Eletricista - Ensino médio (desejável técnico em elétrica, eletrônica, eletrotécnica), experiência na função, curso de informática, disponibilidade para viagens e treinamentos

- Mecânico – Ensino médio completo (desejável técnico em mecânica industrial ou afins), disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens e treinamentos

- Operador de processos – ensino técnico (açúcar e álcool, química ou produção sucroalcooleira), desejável experiência anterior na função, informática, disponibilidade para viagens e treinamentos

- Operador de utilidades + COI – ensino técnico (elétrica, eletromecânica, eletrotécnica), disponibilidade de horário, informática, disponibilidade para viagens e treinamentos

- Operador eletromecânico - Ensino médio completo, disponibilidade de horário e para viagens e treinamentos

- Operador extração de etanol – Treinamentos NR 01 - Integração de Segurança; NR 06 - Uso correto e conscientização EPI; NR 12 - Máquinas e equipamentos; NR 17 - Ergonomia; NR 20 - Líquidos e Combustíveis inflamáveis; NR 23 - Brigada de incêndio (emergência); NR 33 - Espaço Confinado (vigia;;autorizado); NR 35 - Trabalho em altura; desejável informática, Ensino médio

- Técnico de automação – técnico em automação industrial ou superior em engenharia elétrica, eletrônica e áreas afins, disponibilidade de horário, pacote Office, disponibilidade para viagens e treinamentos

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também