'Acabou o sofrimento, agora é pedir Justiça', diz mãe de mulher morta após ser arrastada

Lúcia Aparecida da Silva, mãe de Tainara Souza Santos, 31 anos, que morreu nesta quarta-feira (24), após ser atropelada e arrastada por um homem na Marginal Tietê, em São Paulo (SP) afirmou que "acabou o sofrimento, e agora é pedir por Justiça".

Ela ainda agradeceu as mensagens e carinho. O caso passou a ser investigado como feminicídio.

"Oi, meus amores, boa noite. É com muita dor que venho avisar, que nossa 'guerreirinha' Tay nos deixou. Descansou, agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha. Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme. Mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça", disse Lúcia em uma postagem no Instagram.

Tainara morreu 25 dias após o crime, no dia 29 de novembro, e depois de cirurgias para amputar as pernas. Ela estava internada no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Ela passou por uma nova cirurgia, na segunda-feira (22), para uma nova amputação na região da coxa, necessária para a reconstrução dos glúteos. Ela também foi submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e uma cirurgia plástica de reparação.

Porém, por volta do horário do almoço do dia 24, a família foi novamente acionada pelo hospital para retornarem à unidade e se despedir da jovem. Segundo informações dos parentes, Tainara faleceu por volta das 19h da véspera de Natal.

"É com profunda tristeza que informamos que Tainara não resistiu aos ferimentos causados pela brutalidade praticada contra ela no dia 29 de novembro de 2025 e faleceu hoje (24) por volta das 19h.Pedimos que respeitem esse momento delicado da família. Em breve, divulgaremos mais informações. Que Deus conforte o coração de todos", diz nota do escritório de advocacia Wilson Zaska.

Ainda não há informações sobre horário e local de velório e enterro de Tainara, que deixa dois filhos: um menino, de 12 anos, e uma menina, de 7 anos.

Autor do crime, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso desde 30 de novembro. O caso era tratado como tentativa de feminicídio.

