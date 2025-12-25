Menu
Menu Busca quinta, 25 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

'Acabou o sofrimento, agora é pedir Justiça', diz mãe de mulher morta após ser arrastada

Ainda não há informações sobre horário e local de velório e enterro de Tainara, que deixa dois filhos

25 dezembro 2025 - 17h11Brenda Assis

Lúcia Aparecida da Silva, mãe de Tainara Souza Santos, 31 anos, que morreu nesta quarta-feira (24), após ser atropelada e arrastada por um homem na Marginal Tietê, em São Paulo (SP) afirmou que "acabou o sofrimento, e agora é pedir por Justiça".

Ela ainda agradeceu as mensagens e carinho. O caso passou a ser investigado como feminicídio.

"Oi, meus amores, boa noite. É com muita dor que venho avisar, que nossa 'guerreirinha' Tay nos deixou. Descansou, agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha. Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme. Mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça", disse Lúcia em uma postagem no Instagram. 

Tainara morreu 25 dias após o crime, no dia 29 de novembro, e depois de cirurgias para amputar as pernas. Ela estava internada no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Ela passou por uma nova cirurgia, na segunda-feira (22), para uma nova amputação na região da coxa, necessária para a reconstrução dos glúteos. Ela também foi submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e uma cirurgia plástica de reparação.

Porém, por volta do horário do almoço do dia 24, a família foi novamente acionada pelo hospital para retornarem à unidade e se despedir da jovem. Segundo informações dos parentes, Tainara faleceu por volta das 19h da véspera de Natal.

"É com profunda tristeza que informamos que Tainara não resistiu aos ferimentos causados pela brutalidade praticada contra ela no dia 29 de novembro de 2025 e faleceu hoje (24) por volta das 19h.Pedimos que respeitem esse momento delicado da família. Em breve, divulgaremos mais informações. Que Deus conforte o coração de todos", diz nota do escritório de advocacia Wilson Zaska.

Ainda não há informações sobre horário e local de velório e enterro de Tainara, que deixa dois filhos: um menino, de 12 anos, e uma menina, de 7 anos.

Autor do crime, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso desde 30 de novembro. O caso era tratado como tentativa de feminicídio.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada no crime e a arma dos suspeitos
Polícia
CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre
O acidente teria acontecido na madrugada de hoje
Polícia
Carro é encontrado submerso no Rio Miranda com corpo preso às ferragens em Jardim
Depac Dourados
Polícia
Idoso é encontrado morto com hematomas pelo corpo em Dourados
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
Ex-traficante é agredido com golpes de facão após não vender 'pó' para homem no Noroeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é espancado com frigideira ao ser flagrado assediando mulher grávida em Campo Grande
Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-marido em Três Lagoas
Polícia
Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-marido em Três Lagoas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Sem aceitar o término, mulher tenta matar ex a facadas na Véspera de Natal no Nova Lima
O caso foi registrado na madrugada de hoje
Polícia
Homem é morto a tesouradas durante a Véspera de Natal em Jardim
O caso aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Capotamento deixa dois feridos em Anastácio
O caso começou com uma briga
Polícia
Homem é esfaqueado na cabeça durante briga com o irmão em Jardim

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Polícia
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II