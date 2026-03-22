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PolÃ­cia

Acidente com moto mata mÃ£e e filho em Ponta PorÃ£

O condutor do veÃ­culo teria perdido o controle de direÃ§Ã£o e atingido um caminhÃ£o

22 marÃ§o 2026 - 09h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontemO acidente aconteceu na tarde de ontem   (ReproduÃ§Ã£o/WhatsApp JD1)

Uma mulher e o filho morreram em um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (21), na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, as vítimas estavam em uma motocicleta junto com o marido da mulher e pai da criança. A família seguia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle de direção, seguindo desgovernado por alguns metros até ser atingido por um caminhão.

Segundo o site Ponta Porã News, com a força do impacto, a mulher e a criança morreram ainda no local. Já o condutor da motocicleta sofreu ferimentos, mas o estado de saúde dele não foi informado até o momento.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender o caso junto com a Perícia Técnica, que realizou os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

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