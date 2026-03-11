Acidente entre ônibus e caminhonete deixa uma pessoa morta no anel viário da Capital

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira, dia 11, em razão de um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Volkswagen Amarok e um ônibus de viagem, no anel viário de Campo Grande.

No caminhonete foram encontrados itens de pesca e a informação repassada à reportagem é que os ocupantes haviam saído de São Paulo e seguiriam para Corumbá, onde pescariam.

A informação que consta é que o condutor da Amarok saiu da MS-040 e entraria na BR-163, mas não teria observado os dois sentidos da rodovia, e ao realizar a manobra, acabou colidindo com o ônibus, que seguia sentido São Paulo.

O impacto fez com que o motorista morresse no local e as duas pessoas que ocupavam os bancos dos passageiros foram socorridos por equipes da Motiva Pantanal e do Corpo de Bombeiros. Houve um princípio de incêndio na caminhonete, mas foi controlado.

A Polícia Rodoviária Federal está no local auxiliando o trânsito e é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Veja abaixo o vídeo do local do acidente:

