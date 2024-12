Acusada de denunciar boca de fumo, mulher é extorquida em Campo Grande

Uma mulher de 34 anos foi vítima de extorsão no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, após receber ameaças de uma facção criminosa. Ela perdeu R$ 950 em uma transferência feita via Pix, após ser acusada de denunciar uma boca de fumo para a polícia.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima recebeu uma ligação via WhatsApp de um homem que se identificou como membro de uma facção criminosa. O criminoso afirmou que ela teria delatado uma boca de fumo e que o prejuízo dos traficantes seria de R$ 80 mil. Ele ameaçou matar a mulher e seus filhos caso o valor não fosse pago.

Ao explicar que não tinha o dinheiro solicitado, a vítima foi pressionada a pagar R$ 1 mil, valor para abastecer o carro do criminoso, que afirmou estar esperando a mulher a duas quadras de sua casa. Diante das ameaças, ela transferiu R$ 950 para uma conta bancária em nome de uma mulher.

A Polícia Civil registrou o caso como extorsão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também