Adestrador de cavalos morre quatro meses após levar coice no rosto em Bela Vista

Adestrador de cavalos, de 61 anos, que não teve a identificação revelada, morreu durante a quarta-feira (31), pouco mais de quatro meses após levar um coice no rosto, que causou um trauma e hemorragia interna. O episódio aconteceu no dia 3 de março deste ano, em Bela Vista, mas a vítima ficou internada desde o dia 4 de julho na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no mês de março, a vítima estava adestrando os animais e acabou recebendo um coice de um dos cavalos no rosto. Naquele dia 3 de março, ele buscou atendimento médico no posto de saúde de Bela Vista.

Ele recebeu um anti-inflamatório e foi liberado, retornando as suas atividades. Porém, com o passar dos dias e meses, o quadro de saúde foi se agravando, onde ele se queixava de dor na cabeça, dificuldade para dormir e marcou mais uma consulta na cidade, contudo, não foram feitos exames detalhados.

Somente no dia 4 de julho, após uma piora muito forte no quadro de saúde, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, quando ao passar por exames, foi detectado um trauma interno com hemorragia no rosto, local onde ele recebeu o coice.

Na internação, já no hospital da Capital, ele passou por novos que confirmaram a hemorragia interna na face, mas mesmo com terapia medicamentosa e três intervenções cirúrgicas, o idoso sofreu uma infecção hospitalar grave e veio e morreu no final da tarde desta quarta-feira.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

