Adolescente comete suicídio em aldeia do interior

Cícero Espíndola, 15 anos, foi encontrado morto na noite de segunda-feira (1º), em uma aldeia indígena na região de Dourados.

De acordo com informações policiais, o adolescente foi encontrado pela namorada e a irmã pendurado em uma árvore, com uma corda amarrada ao pescoço. As duas retiraram o corpo e o colocaram no chão.

A namorada relatou que Cícero não apresentava sinais de depressão, mas com os indícios, a polícia concluiu que o caso se trata de suicídio.

A mãe da vítima esteve no local e disse que o filho morava com a namorada a 15 dias, segundo ela, Cícero já apresentou vários problemas na escola e tomava remédios controlados, mas não soube mencionar quais.

Deixe seu Comentário

Leia Também