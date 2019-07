Passageiro clandestino morre após cair de avião

Um homem caiu de um avião comercial e foi encontrado morto no jardim de uma casa no distrito de Clapham, em Londres (Inglaterra), na tarde de domingo (30). A queda ocorreu pouco antes da aeronave, que vinha de Nairóbi (Quênia), pousar no Aeroporto de Londres-Heathrow - e a poucos metros de uma escola infantil.

De acordo com o Daily Mirror, o corpo foi achado pelo dono da residência, que acionou a polícia - que fez a conexão entre o caso e a rota do avião. A suspeita é que o homem viajava clandestinamente escondido numa área no trem de pouso. Uma perícia no local encontrou uma bolsa com roupas e comida, que pertenceria a vítima.

Vizinho da residência, um morador descreveu a cena ao Daily Mail. "Ele estava vestido, e usava calças jeans e camiseta azul, eu acredito", relembrou o homem, que não teve o nome divulgado. "O corpo estava intacto até onde pude ver. Eu me certifiquei de que nenhum dos meus garotos estivesse olhando. Por sorte, eles não estavam realmente cientes do que estava acontecendo", completou.

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres (a Scotland Yard), a caso não está sendo tratada como suspeita, mas, ainda assim, será apurado a fim de identificar a vítima e as circunstâncias da morte.

Em nota, a companhia aérea Kenya Airways, que operava o voo, informou que a morte foi um caso "lamentável" e garantiu estar cooperando com as autoridades para apurar o acidente. Com distância de quase 7 mil, o voo entre Nairóbi e Londres leva cerca de 8h50.

Esta não é a primeira vez que um caso do tipo ocorre na capital do país. Em setembro de 2012, o moçambicano Jose Matada, de 30 anos, morreu após viajar clandestinamente no trem de pouso e cair minutos antes da chegada ao aeroporto de Londres.

