Jovem morre ao colidir motociclesta com poste

Fábio Augusto Aquino de Araújo, de 23 anos, morreu ao colidir a motocicleta que conduzia contra um poste de energia.

O acidente aconteceu por volta das 3h no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia numa Honda XRE 300 pela Rua 13 de Maio sentido centro/bairro, quando por algum motivo que ainda será investigado, fez um desvio à esquerda e colidiu contra o poste de energia.

Fábio foi lançado da motocicleta e morreu no local do acidente. Por não haver responsável no local, a motocicleta foi guinchada para o pátio do Detran Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Segundo registro policial, no local não havia testemunha do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas nada pôde fazer. Pedaços da moto ficaram espalhados pela via.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame necroscópico. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

