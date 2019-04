Corpo de modelo que morreu durante desfile vai ser enterrado nesta segunda

Saiba Mais Brasil Modelo morre no SP Fashion Week

Às 17h desta segunda-feira (29), o corpo do modelo mineiro Tales Cotta, 25 anos, será enterrado Cemitério Municipal de Manhuaçu. O modelo morreu no sábado (27) durante os desfiles do São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do Brasil. Tales teve um mal súbito na passarela enquanto desfilava para a grife Ocksa. Ele ainda foi encaminhado para um hospital de São Paulo, mas teve a morte confirmada na unidade de saúde. O corpo é velado desde o início da manhã em Manhuaçu, cidade da Zona da Mata onde ele nasceu.

Conforme o site Em.com, a causa da morte depende de exame de necropsia no corpo. O mineiro era formado em educação física pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O jovem tinha o sonho de estabelecer uma carreira na moda fora do Brasil, segundo familiares, e estava perto de concretizar essa meta. Segundo a agência Base MGT, à qual ele era vinculado, Tales viajaria em junho para Milão. Parentes rechaçaram a informação de que uma possível falta de alimentação poderia ter contribuído para a morte. A própria mãe de Tales conversou com o modelo momentos antes do desfile e ouviu do filho que ele tinha se alimentado e havia comida farta no backstage.

A mãe de Tales, Heloisa Cotta, publicou um relato no Facebook e disse que o modelo não estava sem se alimentar. A família acrescenta que ele não tinha nenhum problema de saúde, como epilepsia, e fazia acompanhamentos médicos constantes.

“Estamos todos aqui de passagem. Meu filho era um menino de ouro. Não tinha vícios. Vai me fazer muita falta”, disse a mãe na internet.

