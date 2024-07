Adolescente de 14 anos é preso após roubar carro de motorista de aplicativo em Dourados

Um adolescente, de 14 anos, foi detido após assaltar uma motorista de carro de aplicativo, de 27 anos, na manhã de segunda-feira (1°), em Dourados. Ele estava armado com uma faca.

Conforme as informações iniciais, a vítima contou as autoridades policiais que estava trabalhando quando pegou o rapaz, por volta das 10h40, na Rua Manoel Santiga, no Bairro Iran Pereira de Matos. A corrida seria levada para perto da Escola Aurora Pedroso de Camargo, no Parque Alvorada.

No entanto, ao chegar no endereço, o menor sacou a faca e realizou o assalto. Assustada e com medo, a trabalhadora apenas pediu para que o suspeito não fizesse nada com ela. Diante disso, o adolescente fugiu levando o carro, a carteira da vítima e do marido dela, com documentos pessoais.

A Polícia Civil foi acionada, com o caso sendo investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), que localizou o suspeito horas depois do crime, na casa da avó que fica na Rua Áurea de Matos Carvalho – antiga W9, no Bairro Jardim Água Boa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

