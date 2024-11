Adolescente de 14 anos morre após varanda desabar em Antônio João

Luan Maciel Veja, de 14 anos, morreu durante a manhã de quarta-feira (27) após uma varanda desabar sobre ele na Rua Dr. Wilmar Martinês Marquês, na cidade de Antônio João.

Conforme as informações policiais, o menor estava na casa quando, por motivos ainda desconhecidos, a varanda acabou desabando. Por conta do peso e da força do impacto, o menino não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo ainda no local.

As equipes da Polícia Civil foram acionadas, junto com a Perícia Técnica, para apurar o que teria acontecido.

Através das redes sociais, a prefeitura da cidade lamentou o ocorrido. Confira:

“Hoje, nos despedimos com grande tristeza de Luan Maciel Vega, um jovem que marcou nossa comunidade com sua determinação, alegria e espírito empreendedor.

Luan era mais do que um exemplo de superação — ele inspirava todos ao seu redor com sua coragem, sua independência e seu sorriso contagiante. Tivemos a honra de compartilhar momentos especiais ao seu lado.

Sua partida deixa um vazio enorme, mas seu legado de força e dedicação jamais será esquecido. Desejamos que Deus conforte sua família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Luan, Sua luz continuará a brilhar em nossos corações.”

