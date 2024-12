Adolescente é apreendido ao ser flagrado fazendo manobras com moto em Sidrolândia

Um adolescente de 14 anos que estava pilotando uma motoneta foi apreendido em uma ação policial na madrugada deste sábado (7), em Sidrolândia - a 68 km de Campo Grande.

Uma ação policial estava sendo feita no Bairro Jardim Alfa, quando os agentes se depararam com um grupo de motociclistas realizando manobras em meio à via pública.

Ao perceber a presença da viatura, os motociclistas fugiram, mas um deles foi apreendido, o adolescente.

Mas antes, o motociclista, que conduzia uma Honda Biz 125, trafegou sobre o passeio público. Diante do risco, os policiais realizaram disparos de balas de borracha em direção a ele.

No entanto, o adolescente não parou, entrou em um matagal e colidiu contra um muro de uma residência. O motociclista ainda tentou continuar a fuga a pé, entrando em luta corporal com um dos policiais.

Mas o adolescente foi contido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O jovem ficou com escoriações pelo corpo.

Por se tratar de um menor infrator, foi solicitada a presença de um familiar para as devidas providências cabíveis.

