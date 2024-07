Adolescente foge de casa após briga e mãe denuncia possível sequestro na Capital

Uma menina, de apenas 16 anos, foi encontrada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após a mãe dela denunciar um caso de possível sequestro, que teria ocorrido em Campo Grande durante a terça-feira (30).

Conforme as informações policiais, a mulher ligou para o 191, denunciando o caso. Ela então repassou as informações sobre o possível carro que a filha estaria. Diante disso, foram realizadas buscas, até que as equipes encontraram o veículo suspeito trafegando pela BR-262, em Dois Irmãos do Buriti.

Ao ser abordado, o condutor do Fiat Cronos contou que trabalha como motorista de aplicativo. A menina, desaparecida em Campo Grande, estava no banco do carona e quando questionada, mostrou um documento paraguaio.

Após fiscalização, a equipe descobriu que a documentação paraguaia era falsa. Questionada, a menor disse que estava fugindo de casa após desentendimento com a mãe e que iria para Corumbá.

A mãe da jovem foi orientada a registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil pela suspeita de sequestro, porém nenhum BO foi registrado até o encerramento do flagrante.

O motorista foi encaminhado como testemunha e a menor apreendida pelo uso de documentação falsa. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande.

