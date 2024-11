Adolescente morre após bater de frente com ônibus na BR-487

O adolescente Valdeci Campos Pereira, de 17 anos, morreu ao bater a moto que conduzia de frente com um ônibus no Assentamento Santo Antônio, localizado na BR-487, em Itaquiraí. A colisão aconteceu durante o começo da tarde de segunda-feira (25).

Conforme as informações iniciais, ele estava pilotando uma Honda Twister quando, ao entrar na rodovia, acabou colidindo de frente com o ônibus, que transportava trabalhadores de uma empresa frigorifica do município.

Por conta da colisão, o rapaz foi parar embaixo do veículo, ficando com vários ferimentos pelo corpo. Populares ajudaram o pai de Valdeci a socorre-lo, o encaminhando para o Hospital Municipal de Navirai, mas ao chegar, o jovem já estava sem sinais vitais.

Por conta disso, o caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

