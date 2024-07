Adolescente perde a memória e desloca a mandíbula ao ser espancada em Sidrolândia

Uma adolescente, de 16 anos, precisou ser socorrida depois de ser espancada na noite de quarta-feira (10), em Sidrolândia.

Conforme o site Sidrolândia News, a menina deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com ferimentos nos lábios e um deslocamento de mandíbula. Além disso, a vítima apresentava sinais de perda de memória e não conseguiu fornecer detalhes sobre o que aconteceu.

Para as autoridades policiais, a mãe da adolescente contou que a agressora seria a namorada da filha. No entanto, a suposta autora nega as acusações, alegando que estava trabalhando no momento do incidente.

A polícia está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias das lesões e determinar a responsabilidade pelo ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também