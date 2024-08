JD1TV: Adolescentes de 11 e 15 anos são socorridos após acidente de moto em Chapadão

Dois adolescentes, de 11 e 15 anos, foram socorridos após a moto que eles estavam colidir contra uma anta no assentamento do distrito Pedra Branca, em Chapadão do Sul. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (29).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, populares contaram que os dois estavam andando de moto pela rodovia, quando uma atravessou a pista. O piloto não conseguiu evitar a colisão, e atingiu o animal.

No local os militares encontraram o menino de 15 anos consciente e orientado, mas ele teve um corte na região da boca e acabou fraturando o fêmur. O de 11 anos estava consciente, porém desorientado e sem lesões aparentes pelo corpo.

Os dois estavam de capacete no momento do acidente. Eles foram socorrido e levados para uma unidade de saúde, para receberem atendimento médico especializado.

