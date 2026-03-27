Adolescentes de Ponta Porã são resgatados após se afogarem em praia do litoral paranaense

Cinco adolescentes de Ponta Porã, com idades entre 11 e 15 anos, foram resgatados após se afogarem na noite desta quinta-feira (26), em uma praia na região central de Matinhos, no litoral do estado.

Segundo o site Ponta Porã News, o Corpo de Bombeiros do Paraná informou que os jovens participavam de um campeonato de xadrez na cidade e decidiram entrar no mar durante a noite, quando acabaram sendo arrastados pela correnteza.

O sargento Carling informou que o incidente ocorreu nas proximidades de uma unidade da corporação, o que facilitou o acionamento rápido das equipes. O resgate mobilizou vários militares e contou com o uso de motos aquáticas.

Três adolescentes foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Praia Grande. Os outros dois não precisaram de atendimento médico e foram liberados no local. O estado de saúde dos jovens levados à unidade não foi detalhado, mas, conforme os bombeiros, eles não correm risco de morte.

Os adolescentes integram a delegação que participa do 7º Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário, evento que reúne mais de 100 atletas de diversas regiões do país.

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