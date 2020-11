Advogada é perseguida por grupo armado em MS

Uma advogada foi perseguida por um grupo armado em Rio Brilhante, que fica a 158 km de Campo Grande. Duas pessoas acabaram presas em flagrante com armas de fogo.

Conforme o boletim de ocorrência, a advogada que tera a sua identidade preservada, entrou em contato com a Polícia Civil, informando que estava sendo seguida por uma caminhonete Triton de cor branca. A Polícia Civil foi até ao local, chegando em frente ao condomínio encontrou a caminhonete.

Os policias chegaram e encontrou três homens ao redor do veículo, eles foram abordados. Durante busca pessoal, foi encontrado com um deles, um revólver calibre 38, com numeração raspada e seis munições. A polícia solicitou a abertura do veículo, momento em que os suspeitos informaram que haviam trancado a chave dentro da caminhonete.

Durante esse tempo de abordagem, um casal saiu do local, sem a autorização da polícia, eles entraram dentro do condomínio. Mas os policiais deram ordem para que eles voltassem. Mais de uma hora depois, sem encontrar a chave, apareceu um candidato a prefeitura da cidade. O candidato então afirmou que teria encontrado a chave no jardim do condomínio.

Com a chave em mãos, os policiais abriram o veículo, e localizaram outra arma, uma pistola Taurus, com numeração raspada e 13 munições. As câmeras do circuito de segurança do condomínio foram checadas, foi quando a polícia teria constatado que uma das mulheres teria passado a chave da caminhonete para o candidato.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante como fraude processual e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

