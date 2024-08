AGORA: Bebê morre engasgado com leite materno no Vida Nova

Um bebê, de 1 ano e 6 meses, morreu ao se engasgar com leite materno durante a amamentação na tarde desta sexta-feira (2), no Bairro Vida Nova, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o menino deu entrada na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, já engasgado e em parada cardiorrespiratória. Os médicos começaram o atendimento inicial, enquanto aguardava a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No local, os médicos do SAMU assumiram o caso, fazendo manobras de reanimação na criança por cerca de 50 minutos. Porém, infelizmente, ele não resistiu ao incidente e acabou falecendo.

A Polícia Militar chegou a ir até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, mas como não tinha sinais de morte violenta, o fato foi tratado apenas como uma fatalidade.

