Um indivíduo, identificado até o momento como Igor, de vulgo Neguinho, morreu em um confronto com equipe do Batalhão de Choque no cruzamento das ruas Cachoeira do Campo com Marilda Avelino Rezende Perez, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

O JD1 Notícias apurou no local que as equipes do Choque atendiam a uma ocorrência de roubo. Ainda sem muitas informações, vizinhos comentaram sobre uma troca intensa de tiros.

O pai de um motorista de aplicativo, foi parar no local dos disparos depois que o filho parou de dar notícias durante o trabalho. Preocupado, ele contou a reportagem que tentava informações, para saber o paradeiro do rapaz. Porém, até o momento, não foram apresentados indícios de que o veículo teria algum envolvimento com o caso.

Confronto - no local, equipes da Polícia Civil, Militar e do Choque se reuniram junto com a Perícia Técnica, para apurar os fatos.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos já teriam começado as despedidas para o indivíduo. "Te amo para sempre, meu moleque".

