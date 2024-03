Foi identificado como Rafael Maciel Valadão, de 34 anos, o bandido que morreu em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, no cruzamento das ruas Cachoeira do Campo com Marilda Avelino Rezende Perez, no Portal Caiobá, em Campo Grande. Horas antes, ele e um comparsa teriam roubado um carro, que estava recheado com contrabando.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes do Choque foram informadas de que um Chevrolet Celta havia sido roubado nas intermediações do bairro Jardim Los Angeles.

As diligências começaram até os policiais localizarem o veículo dentro de uma casa, que estava com o portão aberto, na rua Marilda Avelino Rezende Perez. Ao constatar a situação, as equipes entraram no local e encontraram Rafael tentando pular o muro dos fundos.

Ele então desobedeceu às ordens de parada, apontando a pistola na direção dos policiais. Por conta do perigo iminente, as autoridades efetuaram disparos contra o autor. Mesmo caído, ele ainda teria tentado atirar contra os militares, mas foi novamente alvejado.

Rafael chegou a ser socorrido, sendo levado para o Hospital Regional, mas morreu pouco antes de dar entrada na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar, Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo o acompanhamento da ocorrência. O Celta acabou sendo encaminhado para a Defurv ( Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

Contrabando – Os itens que estavam dentro do carro, foram apreendidos pelas autoridades e levados para a Polícia Federal, uma vez que estavam irregulares, uma vez que haviam sido adquiridos no Paraguai e não tinham origem comprovada.

Entre as mercadorias estavam maços de cigarros, pneus, óculos de sol, armação de óculos e outros.

Passagens - Rafael Valadão já havia sido preso outras vezes e acumulava passagens pela polícia. Em seu histórico, o autor possuía uma lista grande de crimes como roubo, furto, corrupção de menores, tráfico de drogas, formação de quadrilha e outros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também