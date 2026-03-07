AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima

Uma mulher, ainda não identificada, morreu ao ser esfaqueada em uma casa localizada na Rua Nafe Pael, região do Bairro Nova Lima, em Campo Grande.
O site Nova Lima News detalhou que a vítima teria sido assassinada a facadas, detalhando ainda que o motivo do crime está sendo apurado.
Um vídeo, publicado pelo portal, mostra as equipes da Polícia Civil, Perícia Técnica e da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) no local.
A reportagem apurou que, inicialmente, o assassinato é tratado como feminicídio, porém, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito do fato.
