Menu
Menu Busca sábado, 07 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima

O caso é investigado pela Deam

07 março 2026 - 18h03Brenda Assis     atualizado em 07/03/2026 às 18h04
O caso aconteceu na tarde de hojeO caso aconteceu na tarde de hoje   (Nova Lima News)

Uma mulher, ainda não identificada, morreu ao ser esfaqueada em uma casa localizada na Rua Nafe Pael, região do Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O site Nova Lima News detalhou que a vítima teria sido assassinada a facadas, detalhando ainda que o motivo do crime está sendo apurado.

Um vídeo, publicado pelo portal, mostra as equipes da Polícia Civil, Perícia Técnica e da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) no local.

 A reportagem apurou que, inicialmente, o assassinato é tratado como feminicídio, porém, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito do fato.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

O local ficou completamente destruído
Polícia
Homem é preso após atear fogo em casa durante briga com a esposa em Nova Andradina
O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Bela Vista
Polícia
Jovem fica com bala alojada na boca após ser atingido por disparo em Bela Vista
A vítima foi socorrida e encaminhada para Corumbá
Polícia
Morador do Pantanal é socorrido de barco após ser picado por escorpião
 O velório e sepultamento ocorrem na tarde deste sábado
Polícia
Jovem de 23 anos morre em colisão entre moto e carro na MS-338
Ilustrativa
Polícia
Mulher é socorrida em estado grave ao ser espancada com martelada na cabeça em Dourados
VÍDEO: Mulher é presa em SP com munições de fuzil presas ao corpo em ônibus que saiu de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Mulher é presa em SP com munições de fuzil presas ao corpo em ônibus que saiu de Campo Grande
Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
Polícia
Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans
Polícia
Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans
O corpo foi achado na manhã de hoje
Polícia
Homem é encontrado morto em calçada do Coophavila II
Ilustrativa
Polícia
Homem é encontrado morto no Rio Ceroula, entre Campo Grande e Rochedo

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
Polícia
Criança que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Fachada UPA
Saúde
Prefeitura diz ao Ministério Público que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs