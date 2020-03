Um homem mantém uma mulher, identificada inicialmente como Sandra Jesus, em cárcere privado neste momento em uma residência localizada na rua Cláudia, no Giocondo Orsi.

De acordo com informações colhidas no local, o autor estaria “prendendo” a mulher desde a noite de ontem, quando teria feito uma transmissão pelo Facebook, ameaçando-a.

Os vizinhos ligaram para a polícia e desde a hora do almoço, equipes do Bope e Choque estão no local tentando negociar para que o homem se entregue.

Nossa equipe de reportagem acompanha a ação e, em breve, traremos novas informações.

