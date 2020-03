AvÃ³ de Michel TelÃ³ morre na capital

A avó do cantor Michel Teló, Doralice Joana Dalle Grave, 93 anos, morreu após cair no jardim e fraturar a costela nesta quarta-feira (11), na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O cantor Michel Teló publicou em suas redes sociais uma despedida para a avó, comovendo amigos e fãs que partilharam de sua dor. ‘’Uma festa no céu! Meu Nono Primo, um anjo, ao lado de Deus, te acolhendo num abraço, no mais perfeito amor e saudade. Aproveita Vovó Dora, esse momento eh todo seu. Vamos sentir saudades por aqui! Te amamos!’’, escreveu.

Aldo Teló, pai de Michel e genro de Doralice, informou que logo depois do ocorrido ela foi encaminha a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Proncor. ‘’Estamos vivendo um momento de reflexão’’, diz sobre o fato.

Doralice será sepultada em Encantado, no Rio Grande do Sul. ‘’Estamos organizando para que tudo aconteça no dia de amanhã. Ela sempre demonstrou interesse em ser sepultada na terra natal’’, afirma Aldo.

