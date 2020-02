Cantor foragido é preso em show do próprio aniversário

Jônathas Padilha, com informações do MS News

Um cantor de 27 anos, cujo nome não foi divulgado, estava foragido da polícia há seis anos foi preso durante o seu show na noite dessa sexta-feira (14) pelos investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) em Ribas do Rio Pardo, cerca de 100 quilômetros de Campo Grande.

O foragido estava comemorando o seu 27º ano de vida com um show seu em uma pizzaria do município quando os agentes, que já o investigavam, o acharam. Com o flagrante, o cantor confessou que era foragido e que usava identidade falsa para fugir da prisão.

De acordo com a polícia civil local, foram meses de investigação para localizar o criminoso foragido. Ele foi condenado pela Justiça Federal a cinco anos de prisão em regime fechado por traficar drogas.

De 2012 a 2014, o cantor cumpriu dois anos de prisão, mas em 2014 lhe foi concedido a progressão para o regime semiaberto. Entretanto, ele não retornou para o término de sua pena e ficou foragido das autoridades.

Desde então, o criminoso mudou a aparência, deixando o cabelo e barba compridos para se disfarçar e começou a tocar em bares da capital e pizzarias no município em Ribas do Rio Pardo.

No ano passado, ele se envolveu em uma ocorrência de violência doméstica, mas conseguiu enganar os policias civis com sua identidade falsa.

Deixe seu Comentário

Leia Também