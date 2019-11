Homem é alvejado dentro de casa a suspeito está foragido

Sarah Chaves, com informações do Amambay Ahora

Alberto Anazco de Léon, 28 anos, morreu na madrugada deste domingo (10). A vítima foi alvo de tiros dentro da sua residência, no bairro Santo Antonio, em Bella Vista, no Paraguai.

De acordo com a ocorrência policial, os disparos foram registrados por volta de 00h20 e testemunhas afirmam ter visto um indivíduo do sexo masculino atirando contra a vítima.

A polícia relatou características do autor como sendo alto, branco, porém sem mais informações pelo fato do suspeito ter fugido do local e ainda não ter sido encontrado. A vítima foi baleada diversas vezes por uma pistola de calibre 9mm ainda segundo informação policial.

Deixe seu Comentário

Leia Também