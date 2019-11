Monomotor cai com piloto e aluno na fronteira

Sarah Chaves, com informações do Porã News

Uma aeronave monomotor de uma escola de pilotagem paraguaia caiu em Zanja Pytã, região à 15 quilômetros de Ponta Porã. Duas pessoas ficaram feridas na queda, mas não correm risco de morte.

No momento do acidente a aeronave fazia voo de instrução pilotada pelo instrutor comandante Daniel Lugo com o aluno Johnatan Velasques.

Não se sabe ainda se por conta de pane, rajada de vento ou algum outro problema a aeronave perdeu a sustentação. Na tentativa de pouso o avião acabou tocando o solo com a biquilha (trem de pouso dianteiro), vindo a capotar de frente, parando com as rodas para o ar.

Piloto e aluno conseguiram sair normalmente da aeronave sendo em seguida socorridos. Com motor cortado (desligado) no momento do acidente, não houve incêndio o que poderia provocar explosão da aeronave.

Autoridades de aviação do Paraguai foram acionadas para fazer os levantamentos de praxe e definir as causas do acidente.

