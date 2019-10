Polícia encontra corpos carbonizados em destroço de avião

Sarah Chaves, com informações do G1

A polícia foi acionada na madrugada de domingo (27), por moradores da região de Assis Brasil, no Acre, que presenciaram a queda de um avião na mata a 30 quilômetros da cidade que faz fronteira com o Peru. Em meio aos destroços do avião foram encontrados dois corpos carbonizados de dois homens.

O delegado Sérgio Lopes disse que a informação inicial era de que a aeronave estava sendo usada para o transporte de drogas e armas, mas a polícia não encontrou nada ilegal no local. “Nós tínhamos mais ou menos a localização, encontramos os restos de um avião de pequeno porte e dois corpos parcialmente carbonizados, um mais que o outro. Aparentemente dois homens de nacionalidade boliviana”, disse o delegado.

Aeronave pode ser da Bolívia

A suspeita de que a tripulação e a aeronave sejam de origem boliviana é porque a polícia encontrou alguns objetos como lata de refrigerante e garrafa de água, que não foram destruídos pelo fogo, com rótulos bolivianos. Os corpos dos dois tripulantes foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

“Conseguimos fotografar a numeração constante no motor e, através disso, vamos realmente descobrir de onde é essa aeronave. Vamos fazer uma perícia indireta por meio das fotografias do local”, disse o delegado.

Um celular foi encontrado na região e deve ajudar na identificação. “De pessoal que nós encontramos foi um aparelho celular que ficou intacto e vai ser útil para a gente conseguir descobrir mais informações sobre a origem dessas pessoas. Nós não tínhamos sido acionados ainda pela Bolívia, nem por civis nem pelas autoridades”, afirmou Lopes.

Deixe seu Comentário

Leia Também