Após denúncia, traficantes foragidos são presos

Jônathas Padilha, com informações do Dourados News

A Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira (Defron) em conjunto com a Polícia Civil de Caarapó prendeu em flagrante, na tarde desse sábado (28), um homem, 31 anos, e uma mulher, 32 anos, que estavam realizando a entrega de drogas em uma casa.

Policiais civis de Caarapó receberam a informação de que alguns indivíduos armados e de outra cidade, realizariam uma entrega de drogas em uma casa na cidade.

Policiais da Defron, que estavam em um patrulhamento durante a operação Hórus, próximo ao município de Caarapó, foram acionados e junto com eles realizaram a diligência no local.

No endereço foram abordados três pessoas, todos com passagens policiais, e com a moradora foram encontradas nove porções de cocaína e uma quantia de R$ 1.200 em dinheiro. A local disse que apenas guardava a droga para o seu comparsa.

Durante a checagem, os policiais descobriram ainda que um deles estava foragido da justiça e possuía condenações com mais de 16 anos de prisão, por crimes de roubo cometidos no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul.

Diante do ocorrido, ambos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e foram apreendidos também cinco aparelhos celulares e uma motocicleta.

