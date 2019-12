Mãe de recém-nascida é presa por tráfico de drogas

Mauro Silva, com informações do JNE

Luzia de Souza Nunes, 26 anos, foi presa por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (25) em sua residência em Aquidauana. Edson Pereira Nonato da Silva, 33, que estava no local também foi preso. A mulher tem uma filha recém-nascida de apenas dez dias.

Conforme o site JNE, a equipe da Força Tática da Polícia Militar, estava realizando rondas na Rua Duque de Caxias, quando abordou um homem em uma motocicleta com atitudes suspeitas. Ao fazer a revista pessoal, os policiais encontraram na bermuda do homem três trouxinhas de pasta base de cocaína, onde ele acabou relatando que havia acabado de comprar na “Boca da Lu”.

Ao seguir para o local, os policiais avistaram Luzia sentada no seu quintal, conversando com Edson que estava de bicicleta. A equipe então fez a abordagem e no momento que ia fazer a revista em Edson, ele tentou engolir uma trouxinha de cocaína, mas engasgou e cuspiu de volta.

E com a dona da “boca”, foram encontradas 42 trouxinhas de pasta base de cocaína, celulares, além de diversos envelopes de papel com dinheiro, totalizando aproximadamente R$ 2,300 reais.

A jovem traficante tem uma filha recém-nascida, de aproximadamente dez dias e ainda sem registro. O Conselho Tutelar foi acionado para devidas providências.

