Empresário de Dourados preso por tráfico, chamava atenção por gastos

O empresário douradense de família tradicional, Ricardo Toko, de 49 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, em Pirapozinho, no interior de São Paulo na manhã dessa quarta-feira (18).

Toko é dono de empresas em Dourados e Guia Lopes da Laguna e segundo informações de uma testemunha douradense, não identificada, o casal costuma “ostentar”. “Eles freqüentam as melhores festas do município. E construíram uma casa planejada com o melhor decorador em menos de um ano em um condomínio de luxo”, comentou.

Prisão com drogas

Nessa quarta-feira, Toko foi parado, por volta das 11h, no km 8,500 da Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272), por uma equipe da PRE e na caminhonete Toyota Hilux de cor preta com placas de Dourados, inicialmente foi encontrado no porta luvas uma caixa de munição para pistola calibre 9 milimetros.

Em uma busca mais minuciosa, os policiais encontraram dentro do pneu estepe, cerca de 31 quilos de cocaína.

Toko foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil de Pirapozinho.

Prisão com dinheiro

No dia 25 novembro, ele e a esposa já tinham sido presos com cerca de R$ 700 mil em dinheiro na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

O casal foi autuado e levado para a Polícia Federal de Volta Redonda, desde então ele passou a ser monitorado pelos investigadores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Os agentes de inteligência acompanharam os passos do casal até que Ricardo foi preso com a droga avaliada em quase meio milhão de reais.

