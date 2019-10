Morre o empresário Antônio Farias, o "Baiano"

O empresário Antônio Farias, conhecido como Baiano, morreu na tarde desta segunda-feira (14), em acidente na cidade mineira de Bela Vista de Minas Gerais.

Ao JD1 Notícias, um amigo do empresário que preferiu não se identificar, contou que Antônio estava em sua casa, em Prado, Bahia, onde comprou um bugue para os netos. Ele já estava com a passagem aérea comprada, mas preferiu voltar a Campo Grande no veículo. No caminho, ele caiu em uma ribanceira, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Amigos do empresário estão neste momento no aeroporto de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, onde foram souberam da tragédia. Informações apontam que as providências para liberação do corpo serão tomadas nesta terça-feira (15), pois a estrutura da cidade de Bela Vista, para esse tipo de acidente, é muito pequena. Segundo as primeiras informações, nem Instituto Médico Legal (IML) existiria no município.

Baiano tinha 65 anos e, além de empresário, era veterinário e já presidiu a Fundação Lowtons de Educação e Cultura (Funlec). Como corretor e imobiliarista, foi um dos idealizadores do empreendimento Terras do Golfe.

Mais informações nos próximos minutos.

Deixe seu Comentário

Leia Também