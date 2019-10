Vídeo mostra policial de MS impedindo ação de bandidos no Paraná

Um policial militar sul-mato-grossense de 30 anos, que terá a identidade preservada, reagiu à ação de criminosos no último sábado (12) e deixou dois bandidos baleados durante roubo a uma conveniência, em um posto de combustível no município de Planaltina, Paraná.

O militar é lotado do 12° Batalhão de Polícia Militar, em Naviraí, e estava de folga na casa de parentes, na cidade paranaense. Ao JD1 Notícias, o comandante do 12º BPM, tenente-coronel Wesley Araujo, contou que três criminosos que chegaram ao estabelecimento em um veículo. Um dos bandidos ficou no carro, enquanto dois entraram na conveniência para roubar.

Ao perceber a ação dos criminosos, o militar interveio e atirou contra os dois. Um dos criminosos ficou local e o outro, mesmo ferido, conseguiu fugir com o terceiro. Durante a ação, o policial também ficou ferido e precisou de atendimento médico. Ele já está em Naviraí, onde recebe acompanhamento médico em uma unidade de saúde.

O estado de saúde do bandido que está hospitalizado é grave. Veja o momento da ação:

