Empresário é baleado após discussão em restaurante

Um empresário que ainda não teve a identidade revela, foi baleado após discussão, na tarde dessa quarta-feira (23) em um restaurante de Três Lagoas.

Segundo informações do site Rádio Caçula a vítima foi ferida com quatro tiros, um nas costas, dois na axila e outro na cabeça. A vítima que foi socorrida por familiares e encaminhada para o Hospital Auxiliadora permanece fora de risco.

O autor dos disparos evadiu-se do local do crime e segue foragido. O caso está sendo investigado pela delegacia da mulher do município.

