Agrotóxico contrabandeado avaliado em mais de R$ 8 milhões é apreendido pela polícia em MS

Uma carreta, carregada com 8 toneladas de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai, foi apreendida durante a tarde de segunda-feira (27), em Laguna Carapã. O condutor, de 37 anos, foi preso em flagrante.

Conforme as informações policias, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estavam fazendo patrulhamento pela zona urbana da cidade quando abordaram o condutor do caminhão próximo ao Parque de Exposição do município. Durante entrevista, ele afirmou que estaria carregado com os produtos contrabandeados.

Questionado sobre a origem do ilícito, o motorista afirmou que pegou os defensivos agrícolas em uma propriedade rural de Laguna Carapã e levaria até Nova Andradina, onde receberia R$ 500 pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em R$ 8,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

