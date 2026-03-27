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Alunos escapam após ônibus escolar pegar fogo em rodovia de Aquidauana

Crianças foram retiradas a tempo; veículo foi destruído pelas chamas

27 março 2026 - 13h55Vinicius Costa
Ônibus foi tomado pelas chamasÔnibus foi tomado pelas chamas   (O Pantaneiro)

Um ônibus escolar que transportava alunos pegou fogo durante o trajeto em Aquidauana, na manhã desta quinta-feira, dia 26, e os estudantes precisaram ser retirados às pressas antes que as chamas se alastrassem.

O caso ocorreu em um trecho da MS-345, quando o veículo apresentou problemas e começou a pegar fogo. Apesar do susto, não houve registro de feridos entre os ocupantes.

Segundo detalhes do portal O Pantaneiro, o ônibus era terceirizado e prestava serviço para o transporte escolar do município. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Equipes foram acionadas para controlar as chamas, mas o veículo ficou bastante danificado. Imagens do incidente mostram o ônibus sendo consumido pelo fogo.

Em nota, a prefeitura informou que irá cobrar esclarecimentos da empresa responsável e reforçar a fiscalização sobre a frota utilizada no transporte de alunos.

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