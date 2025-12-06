Anastaciano tenta cancelar programa com mulher, mas é esfaqueado e roubado na Capital

Homem, de 52 anos, teve uma noite de azar durante a sexta-feira, dia 5, após ser esfaqueado e roubado numa tentativa de cancelar um programa com uma mulher, de 39 anos, próximo à rodoviária de Campo Grande.

Ele estava tentando comprar uma passagem para ir até Aquidauana, mas como não tinha horário, buscou um 'entretenimento', contudo, acabou levando a pior. Por outro lado, os dois envolvidos foram presos em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem relatou para a Polícia Militar que deixou o terminal rodoviária com intuito de comprar um lanche, mas durante o trajeto, foi abordado por uma mulher que se identificou como 'Alerquina', oferecendo um programa sexual por R$ 20.

Ela levou o homem até um lugar ermo, que durante o trajeto, repensou sobre a situação e tentou cancelar o programa, mas foi cercado por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Ele tentou reagir, onde acabou esfaqueado na mão e levou uma paulada na nuca.

A Polícia Militar fez diligências e encontrou um suspeito, de 25 anos, que antes mesmo dos militares questionarem sobre o fato, alegou que não participou de roubo, mas que "estava protegendo a companheira".

O suspeito levou a polícia até o barraco onde a mulher estava escondida e ela tentou mudar a versão, mas foi rebatida pela vítima. Dessa forma, o suspeito e 'Alerquina' foram encaminhados para a delegacia.

Eles foram autuados por roubo majorado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também