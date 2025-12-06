Menu
Menu Busca sábado, 06 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Anastaciano tenta cancelar programa com mulher, mas é esfaqueado e roubado na Capital

Ele estava tentando comprar uma passagem na rodoviária, mas como não tinha horário, buscou um 'entretenimento'

06 dezembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Local onde aconteceu o roubo e esfaqueamentoLocal onde aconteceu o roubo e esfaqueamento   (Reprodução/Google Maps)
Dr Canela

Homem, de 52 anos, teve uma noite de azar durante a sexta-feira, dia 5, após ser esfaqueado e roubado numa tentativa de cancelar um programa com uma mulher, de 39 anos, próximo à rodoviária de Campo Grande.

Ele estava tentando comprar uma passagem para ir até Aquidauana, mas como não tinha horário, buscou um 'entretenimento', contudo, acabou levando a pior. Por outro lado, os dois envolvidos foram presos em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem relatou para a Polícia Militar que deixou o terminal rodoviária com intuito de comprar um lanche, mas durante o trajeto, foi abordado por uma mulher que se identificou como 'Alerquina', oferecendo um programa sexual por R$ 20.

Ela levou o homem até um lugar ermo, que durante o trajeto, repensou sobre a situação e tentou cancelar o programa, mas foi cercado por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Ele tentou reagir, onde acabou esfaqueado na mão e levou uma paulada na nuca.

A Polícia Militar fez diligências e encontrou um suspeito, de 25 anos, que antes mesmo dos militares questionarem sobre o fato, alegou que não participou de roubo, mas que "estava protegendo a companheira".

O suspeito levou a polícia até o barraco onde a mulher estava escondida e ela tentou mudar a versão, mas foi rebatida pela vítima. Dessa forma, o suspeito e 'Alerquina' foram encaminhados para a delegacia.

Eles foram autuados por roubo majorado.

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Carro funerário capota ao desviar de animal na MS-396, em Santa Rita do Pardo
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem é preso horas após bater em mulher com barra de ferro em Dourados
Facão
Polícia
Homem é preso por tentar matar desafeto com golpes de facão no Coronel Antonino
Dupla foi presa em flagrante
Polícia
Casal é preso sob suspeita de matar homem a facadas e pauladas em Dourados
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Polícia
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Ilustrativa
Polícia
Jovem é preso pelo Choque ao ser flagrado com arma em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é esfaqueado no pescoço durante festa no Nova Lima
Hospital Municipal de Batayporã
Polícia
Mulher sofre fratura na costela após ser espancada pelo ex em Batayporã
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG

Mais Lidas

Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Polícia
Mulher foi assassinada na BR-262 pela prima após descobrir drogas em guarda-roupa
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica