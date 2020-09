Antes de tirar a vida, Jorge disse ao pai que iria comprar celular no shopping

Vítima da depressão, o cabeleireiro Jorge Alexandre Vilharva Hattene, 33 anos, que foi encontrado morto no rio Anhanduí na tarde de terça-feira (22), teria dito ao pai que iria ao shopping Norte Sul comprar um aparelho celular. Isso aconteceu na tarde de segunda-feira (21), desde esse dia, ele não foi mais visto.

De acordo com o registro policial, Jorge sofria de depressão e já teria tentado contra sua própria vida outras vezes, ingerindo vários medicamentos. Nas outras vezes, o cabeleireiro foi socorrido a tempo. Ele fazia uso de medicamentos para o tratamento da doença.

Antes de ser encontrado morto no rio, Jorge teria passado um tempo ingerindo bebidas alcoolicas na praça de alimentação do shopping Norte Sul. Por volta das 18h do dia anterior, ele teria saído bastante embriagado do local, dirigiu-se ao lado externo. Quem encontrou o corpo do rapaz foram os trabalhadores que realizam os serviços de revitalização do Anhanduí. O corpo já estaria no local por aproximadamente 12 horas, segundo levantamentos preliminares da perícia.

O caso foi registrado como suicídio.

